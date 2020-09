Anglia a invins Islanda in primul meci din Liga A a Ligii Națiunilor cu 1-0 intr-un meci in care fiecare formație a avut cate un jucator eliminat. Islanda este adversara Romaniei in play-off-ul pentru calificarea la Campionatul European. Anglia a castigat greu, printr-un gol marcat din penalty de Raheem Sterling (90+2). Islandezii puteau obtine egalul, dar Birkir Bjarnason a ratat o lovitura de pedeapsa (90+3), sutand peste poarta. Portugalia, campioana europeana en titre si detinatoarea titlului in Liga Natiunilor, a invins categoric Croatia, vicecampioana mondiala, cu 4-1, in ciuda absentei…