In județul Hunedoara, in urma reevaluarii lucrarilor contestate la proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din invațamantul preuniversitar, rata de promovare a crescut la 82,26%, cu 2,32% fața de cea inițiala (79,94%).

Anul acesta, numarul total al contestațiilor depuse a fost de 88, fața de 90, inregistrate in anul 2022, respectiv, 101 inregistrate in anul 2021.

Soluționarea contestațiilor a determinat o creștere a procentului notelor peste 5 de la 76,57% la 82,26%.

Procentul notelor sub 5 a scazut de la 20,05% la 17,74%

Pe…