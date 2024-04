ISJ BN: Încă 14 școli din Bistrița-Năsăud beneficiază de bani europeni pentru reducerea abandonului școlar Astazi la sediul ISJ BN au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele din runda a 2-a a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), a anunțat Cristian Nicula, inspectorul general școlar al ISJ Bistrița-Nasaud. Programul este finanțat pe Componenta 15 din Planul Național de Redresare și Reziliența, valoarea totala a contractelor de finanțare fiind de 7.500.000 lei fara TVA. Astfel, pe lista de finanțare din runda a 2-a se afla Școala Gimnaziala „Liviu Rebreanu” Chiuza, Liceul cu Program Sportiv Bistrița, Liceul Tehnologic „Ion Caian Romanul” Caianu Mic, Școala… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la sediul ISJ BN au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele din runda a 2-a a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), a anunțat Cristian Nicula, inspectorul general școlar al ISJ Bistrița-Nasaud. Programul este finanțat pe Componenta 15 din Planul Național…

- 10 biciclete mountain bike, 100 boxe portabile și 100 seturi caști audio! Acestea sunt premiile acordate in a 5-a ediție a concursului școlar „Reciclezi pentru viitorul tau!”. Premiile sunt oferite de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom, in parteneriat cu TeraSteel. Scopul principal al acestui concurs…

- Ediția a V-a a concursului școlar Reciclezi pentru viitorul tau incepe in aceasta saptamana. Copiii din ciclul primar și gimnazial invața, cu acest prilej, sa colecteze selectiv deșeurile, bucurandu-se de premiile oferite de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom. Elevii fiecarei școli participante…

- „…Nu toate victimele au fost martiri, dar toate ne roaga, din cerul lor, sa nu le uitam”, spunea Romulus Rusan, fondatorul Memorialului de la Sighet. Intr-o ceremonie simpla și emoționanta, la Bistrița au fost comemorați astazi foștii deținuți politici care s-au stins in pușcariile comuniste. 9 Martie,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa cumpere mii de kilograme de TNT pentru distrugerea munițiilor neexplodate. Potrivit unui anunț de participare publicat in SEAP, din 1 martie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa achiziționeze Trinitrotoluen – TNT in valoare…

- The Polish government is negotiating a temporary closure of its shared border with Ukraine so that Ukrainian agri-food production does not destabilize the Polish market anymore, Prime Minister Donald Tusk announced on Wednesday, according to Euractiv. As Polish farmers continue their protests against…

- Articolul FOTO Apa și pasarile salbatice revin in „deșertul” ramas dupa secarea unui lac de campie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Lacul din Campia Ramnicului care secase complet in ultimii ani da semne de vindecare. Apa incepe sa revina in bazinul natural de pe raza comunei buzoiene Balta…