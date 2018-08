Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi si-a indemnat sustinatorii sa continue ”jihadul”, intr-un mesaj difuzat pe Telegram prin intermediul unor conturi pro-SI, primul mesaj inregistrat care ii este atribuit dupa mai bine de un an de zile, relateaza...

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a trecut de Caroline Garcia (24 de ani, 6 WTA), scor 7-5, 6-1, in sferturile de finala de la Rogers Cup, și s-a calificat pentru a 5-a oara consecutiv la Turneul Campioanelor de la Singapore. Simona Halep joaca astazi, de la 20:00, in semifinale contra australiencei…

- Fostul premier Dacian Ciolos spune ca mitingul de vineri ar trebui sa se transforme intr-un mesaj pe care diaspora il adreseaza societatii romanesti, precizand ca cei care conduc astazi Romania nu sunt "cauza a ceea ce nu merge bine in tara", ci mai degraba "efectul". "Daca acest miting…

- In dimineața zilei de 7 august cand o sarbatorim pe Sfanta Cuvioasa Teodora de la Sihla care a cantat și cautat slava lui Dumnezeu in peșterile din munții Neamțului, s-a mutat in lumea de dincolo de veac voievodul taragotului, Dumitru Farcaș, cel ce a impodobit cu darurile primite de la Dumnezeu, mai…

- Cea mai veche inregistrare realizata de trupa The Konrads, in 1963, cu vocea lui David Bowie a fost recuperata de un fost coleg de scena al superstarului si va fi scoasa la licitatie in septembrie, cu pretul de pornire de 10.000 de lire sterline,...

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France...