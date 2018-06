Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea Romaniei in zona euro "nu este o optiune, este o obligatie", a afirmat joi guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, el punctand insa ca acest pas trebuie facut cu atentie, doar cand tara noastra, "o tara cu mari discrepante", indeplineste anumite conditii. "Bucureştiul...…

- Prezent la Black Sea and Balkans Security Forum, eveniment organizat la Constanța, intre 14-16 iunie, Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, a vorbit despre erodarea increderii in instituții, cu accent particular pe bancile centrale, procesul de normalizare a politicii monetare, tendințele protecționiste…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut joi la 2,75%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR la trei luni este principalul indicator in creditele cu dobanzi…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,49%, de la 2,47% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Nivelul de 2,49% nu a mai fost consemnat din decembrie 2013.…

- Indicele ROBOR a urcat la 2,42% miercuri, un nou record al ultimilor trei ani și jumatate, potrivit datelor publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Luni, ROBOR crescuse la 2,22% . Indicele ROBOR la trei luni este indicatorul de referința dupa care se calculeaza dobanzile la creditele in…

- "Pot sa fie presiuni pe depreciere (a monedei nationale n.r.). In ce sens? In sensul ca pietele am vazut ca asteptau, mai ales economistii din banci, asteptau o majorare. Si cam asa se intampla. Cand sunt dezamagiti pot sa reactioneze. Dar va dau doua informatii esentiale. In primul rand cursul a…