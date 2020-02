Stiri pe aceeasi tema

- Imprumutul de pe piata internationala este o dovada de responsabilitate insa preocupante sunt deficitele tarii, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta de presa, intrebat despre ultimele imprumuturi realizate de Ministerul Finantelor Publice.…

- Moneda nationala s-a apreciat in ultimele zile pentru ca un vanzator important a vandut mai multa valuta si asta a dus la intarirea leului, a explicat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta de presa. "Cred ca, in primul rand, trebuie inteles ca piata valutara…

- Bank of China, a patra cea mai mare instituție bancara din lume, iși va deschide oficial operațiunile in Romania in data de 16 decembrie, cand va lansa sucursala din București, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.Lansarea vine cu ocazia implinirii a 70 de ani de relații diplomatice intre…

- Abordarea Guvernului este una corecta, pentru ca in primul rand trebuie sa vedem care este situatia clara a bugetului, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta anuala a Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania. "Eu cred, o spun de la inceput,…

- Deprecierea monedei nationale va face mai dificila finantarea Romaniei, iar corectia deficitului extern trebuie facuta in principal prin corectia deficitului public, iar 80% din deficitul extern vine din deficitul fiscal, a spus, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu,…

- Avem obiceiul ca si o depreciere de doi bani, si la propriu si la figurat, sa fie trecuta la capitolul recorduri, alarma, apocalipsa si tot ce vrei, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta anuala a Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania.…