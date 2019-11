Stiri pe aceeasi tema

- Orban și Cițu reclama dezastrul lasat de PSD: Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare, situatia confirma cele mai mari temeri ale noastre Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare, la 10 luni vom avea tot crestere pe deficit, iar situatia confirma cele mai mari temeri ale noastre,…

- 'As vrea sa clarificam un lucru care a tot fost spus in spatiul public in ultimii ani de zile, ultimii 10 ani de zile, si nu este adevarat. Sa incepem cu 2008. Nu a fost niciodata o declaratie publica a guvernatorului Bancii Nationale care sa faca referire la mine sau la vreo institutie in care eu…

- Cițu spune ca noul Guvern va elabora bugetul pe 2020 dupa schița de la Ministerul Finanțelor, dar cu “accente liberale”. Ce se intampla cu taxa pe activele bancare Bugetul pentru 2020 va avea la baza schita de la Ministerul Finantelor Publice, dar va avea accente liberale, respectiv mai…

- Cițu spune ca noul Guvern va elabora bugetul pentru 2020 pe baza schiței de la Ministerul Finanțelor, dar cu “accente liberale” Bugetul pentru 2020 va avea la baza schita de la Ministerul Finantelor Publice, dar va avea accente liberale, respectiv mai multi bani pentru investitii, a afirmat,…

- Odata cu premierul desemnat, Ludovic Orban, am avut parte si de o premiera ȋn politica romaneasca. Ludovic Orban a devenit primul premier care s-a intalnit, inainte de votul de investitura, cu reprezentantii Bancii Nationale, ai societatii civile, ai mediului academic, ai mediului de afaceri, ai patronatelor…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in octombrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,995 miliarde de lei, din care 200 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 3,3 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 600 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 49 luni, la un randament mediu de 3,6% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valoarea…

- Consiliul Fiscal avertizeaza Guvernul ca exista riscuri semnificative in depașirea deficitului de 3% din Produsul Intern Brut (PIB), instituția considerand ca veniturile ar putea fi mai mici cu 5,8-6,8 miliarde de lei in acest an, iar cheltuielile cu 3,5-4,5 miliarde de lei peste nivelul prognozat.…