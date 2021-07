Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Dancila, angajata recent pe postul de consultant la Banca Naționala a Romaniei ”n-a luat locul niciunui specialist” cand a venit la BNR, precizeaza guvernatorul Mugur Isarescu, adaugand ca Dancila ”lucreaza de la birou și este foarte disciplinata”, potrivit Hotnews.ro . Viorica…

- Viorica Dancila n-a luat locul niciunul specialist de la Banca Naționala , reiese din declarațiile guvernatorului BNR Mugur Isarescu. El a precizat, totodata, ca domeniul in care dansa lucreaza, anume economia verde, este un domeniu relativ nou și pentru dansa și pentru oricine. De asemenea, a mai spus…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, despre angajarea fostului premier Viorica Dancila la BNR. „Lucreaza de la birou și este foarte disciplinata”, a declarat Mugur Isarescu.

- „Am cerut informatii, acolo a fost un concurs pe care domnul respectiv inteleg ca l-a castigat. Am cerut o informare sa vad daca exista vreun element suspect la acel concurs. Dar este un concurs... Am cerut o informare la secretariul general al Guvernului sa afle exact conditiile in care s-a derulat…

- Premierul Florin Citu a declarat ca a solicitat o informare pentru a afla conditiile in care s-a derulat concursul prin care Cristinel Dancila, sotul fostului premier Viorica Dancila, a fost angajat consilier la compania cu capital majoritar de stat Transgaz.„Am cerut informatii, acolo a fost un concurs…

- „Am cerut informatii, acolo a fost un concurs pe care domnul respectiv inteleg ca l-a castigat. Am cerut o informare sa vad daca exista vreun element suspect la acel concurs. Dar este un concurs... Am cerut o informare la secretariul general al Guvernului sa afle exact conditiile in care s-a derulat…

- „Am cerut informatii, acolo a fost un concurs pe care domnul respectiv inteleg ca l-a castigat. Am cerut o informare sa vad daca exista vreun element suspect la acel concurs. Am cerut o informare la secretarul general al guvernului sa aflu exact conditiile in care s-a derulat acel concurs”, a explicat…

- Viorica Dancila va lucra in cadrul Biroului Economie Verde la Banca Naționala, birou in cadrul unui departament care se va ocupa de trecerea la moneda euro, a anunțat marți Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isarescu. Criteriul de selectare a Vioricai Dancila, dar și a lui Ioan Mircea…