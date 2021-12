Stiri pe aceeasi tema

- Irlandezul beat care a reușit sa intre in cladirea de la Parlament, sarind un gard și spargand un geam, a fost reținut. Conform Poliției Capitalei, barbatul a fost reținut și este cercetat pentru violarea sediului profesional și distrugere. In zorii zilei de luni, jandarmii care pazesc Palatul Parlamentului…

- Luni dimineața, in jurul orei 04.00, jandarmii care asigura paza interioara a Palatului Parlamentului au sesizat Secția 17 Poliție cu privire la faptul ca au depistat, in interior, un cetațean aflat in stare de ebrietate.Din primele verificari s-a stabilit ca acesta ar fi patruns in curte prin escaladarea…

- Un cetatean aflat în stare de ebrietate a intrat în cladirea Palatului Parlamentului României, în noaptea de duminica spre luni, dupa ce ar fi spart un geam, el fiind prins de jandarmii care asigura paza institutiei, informeaza Agerpres. „În dimineata…

- Intrare prin efracție in Parlament, in noaptea de duminica spre luni. Un barbat a spart geamul instituției și a intrat in cladire. Ofițerii SPP l-au prins in timp ce incerca sa intre in birouri. „In dimineata de 27 decembrie, in jurul orei 4,00, jandarmii ce asigura paza interioara a Palatului Parlamentului…

- Palatul Parlamentului a fost spart duminica noaptea de un barbat care consumase alcool, transmite Poliția Capitalei intr-un comunicat de presa. Barbatul a spart un geam și a patruns in interiorul cladirii, dupa care a fost prins de angajații SPP. „In dimineața de 27.12.2021, in jurul orei 04.00, jandarmii…

- Luni dimineața, in jurul orei 04.00, jandarmii care asigura paza interioara a Palatului Parlamentului au sesizat Secția 17 Poliție cu privire la faptul ca au depistat, in interior, un cetațean aflat in stare de ebrietate.Din primele verificari s-a stabilit ca acesta ar fi patruns in curte prin escaladarea…

- In data de 16 decembrie 2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, in București, intr-o cauza…

- A fost scandal intr-o intersectie din Sectorul 1 al Capitalei. Doua mașini au fost blocate in trafic de catre cinci barbați. Agresorii au distrus parbrizele mașinii și i-au batut pe șoferi. Aceștia au fost reținuți de poliție. Politia Capitalei a anuntat ca, vineri, politisti din cadrul Directiei Generale…