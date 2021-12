Stiri pe aceeasi tema

- Irlandezul beat care a reușit sa intre in Palatul Parlamentului, dupa ce a sarit un gard și a spart un geam, a fost reținut, anunța Poliția Capitalei, dupa mai multe ore de audieri, barbatul fiind cercetat pentru violarea sediului profesional și distrugere. Este al doilea incident din ultimele zile,…

- Trei barbați din județul Cluj au fost arestați preventiv dupa ce au intrat prin efracție intr-un supermarket din Baciu și au furat bautura alcoolica și țigari. In total, cinci suspecți au fost implicați in spargere.

- Liderii Coaliției au decis miercuri sa introduca în Parlament, proiectul de lege privind certificatul Covid, propus de PSD și sa-l voteze într-o sesiune extraordinara între Craciun și Revelion, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Decizia vine dupa ce au existat tensiuni în…

- Primariile din Romania au cheltuit peste 27 de milioane de lei prin achiziție directa pentru iluminatul festiv din acest an, potrivit datelor incarcate in sistemul electronic de achiziții publice.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus marți, in cadrul hotararii de prelungire a starii de alerta, masuri de relaxare pentru perioada sarbatorilor. Printre acestea se numara eliminarea restricțiilor

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat marti ca propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nu prevede o limita orara pentru activitatea magazinelor sau a restaurantelor in noaptea de Craciun si in cea de Revelion.

- Seful DSU Raed Arafat a anuntat marti seara condițiile pentru petrecerile din noaptea de Craciun si de Revelion. Restaurantele vor fi ocupate doar 50%, insa vor fi deschise toata noaptea, iar petrecerile de strada se pot organiza fara limita de participanți.