- Cristi Minculescu (64 ani) este extrem de activ și plin de energie. Trupa Iris urca pe scena, pe 17 iunie, la Arenele Romane. Cristi Minculescu, Valter&Boro iși intalnesc fanii la cea de-a treia ediție „Old Blacks Rock and More Festival” și vor face super show. Șuie Paparude, Timpuri Noi și Iedera…

- IRIS – Cristi Minculescu, Valter&Boro, Șuie Paparude, Timpuri Noi și Iedera Oficial vor face mega show pe data de 17 Iunie la Arenele Romane. Biletele sunt la super prețul de doar 50 Lei! Let’s Rock Together la cea de-a 3-a ediție OLD BLACKS Rock & More Festival se desfașoara anul acesta pe data de…

- Connect-R iși va petrece aniversarea celor 41 de ani, așa cum ne-a obișnuit, la un super concert, de data aceasta, susținut la Arenele Romane. Ce-a de-a patra ediție a conceptului „Ziua lui Ștefan” va avea loc pe data de 9 Iunie 2023, Connect-R un show alaturi de prietenii din muzica și fanii care vor…

- ”Iris Simfonic”, spectacolul pe care Cristi Minculescu și colegii de la celebra trupa rock l-au susținut sambata la Botoșani impreuna cu soprana Felicia Filip, a ajuns subiect de discuție la Antena 1.

- Dupa ceva peste cinci ani, Cristi Minculescu a revenit sambata seara pe scena de la Botoșani. Impreuna cu chitariștii Valter Popa și Doru Borobeica, dar și alaturi de soprana Felicia Filip și de orchestra simfonica a Filarmonicii au electrizat publicul care a reacționat pe masura, creand o atmosfera…

- La 27 de ani de la prima lor colaborare, Cristi Minculescu și Felicia Filip iși reunesc glasurile pentru noul single Ma intorc acasa, o piesa sensibila, insoțita de interpretarile de excepție ale celor doi mari artiști. Melodia este insoțita de un videoclip “de inalta ținuta”, regizat de catre Lazar…

