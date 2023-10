Irinel Columbeanu nu poate să-și plătească azilul din pensie. De la cine așteaptă ajutor Ajuns la sapa de lemn, Irinel Columbeanu, fostul milionar de la Izvorani, nu-și mai permite acum nici macar sa-și plateasca azilul unde s-a retras. Spera, totuși, la mila prietenilor și la ajutorul lui Gigi Becali, cel care i-a mai ajutat și pe alții. Sarac lipit și cu probleme de sanatate la varsta de 66 de ani, Columbeanu se afla intr-un azil de batrani din Ghermanesti, unde a stat si tatal lui in urma cu ceva ani. Cum are o pensie de 2.000 lei, nu poate sa plateasca decat jumatate din costul serviciilor oferite de azil. Proprietarul acestuia a acceptat totuși sa-l gazduiasca o vreme, dar pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

