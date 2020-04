Irina Rimes și Carla’s Dreams lansează „3 inimi” Global Records anunța prima colaborare dintre Irina Rimes și Carla’s Dreams. Artiștii lanseaza clipul piesei „3 inimi“. Fanii și-au dorit de foarte mult timp o colaborare intre Irina Rimes și Carla’s Dreams, iar astazi așteptarea a luat sfarșit. Cei doi artiști lanseaza piesa „3 inimi“, o compoziție emoționanta despre iubire, familie și armonie, cu un clip care reda perfect versurile duioase. „3 inimi“ este despre iubirea care ajunge la maturitate și nu mai incape in doar doua inimi. Astfel, ele devin trei, iar dragostea incepe sa prinda mai mult contur, sa creasca frumos, sa fie completa, „caci… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

