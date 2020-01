Irina Rimes: "Partea cea mai grea a trecut. Prefer să păstrez diagnosticul pentru mine" Starea Irinei Rimes este una buna acum si cel mai probabil, joi, va fi externata, spun medicii. Cantareata a fost nevoita sa isi anuleze in ultimul moment concertul de Revelion de la Iasi. Artista a ajuns la spitalul Elias din Capitala, in jurul orei 5 dimineata, cu o problema grava de sanatate. A ramas internata dupa ce medicii au descoperit o hemoragie interna si la ora 15.00, cantareata a intrat in sala de operatie. Interventia chirurgicala a durat o ora si acum artista se afla in afara oricarui pericol, iar joi, cel mai probabil va fi externata, spun medicii. Indragita artista… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

