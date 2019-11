Machiata discret, imbracata intr-un tricou simplu, privind direct in camera – Irina Rimes iși arata latura vulnerabila in clipul piesei „Dorule”. Melodia vorbește despre rani deschise ale sufletului, durerea dorului care se simte in tot corpul, inimi frante. Cand imi șterg lacrimile Ma ustura palmele. „Cu dedicație…piesa vorbește de la sine!”, a spus Irina. Versurile sunt extrem de intense și aduc o incarcatura puternica intregii piese. Irina Rimes are un talent innascut de a hipnotiza oamenii prin melodiile ei, versurile pline de subințeles și vocea inconfundabila. Regia clipului este semnata…