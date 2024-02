Stiri pe aceeasi tema

- Cateva importante vedete de televiziune au pus mana de la mana și au cumparat un hotel in Vama Veche! Smiley& Gina Pistol, Radu Valcan& Adela Popescu și Razvan și Irina Fodor s-au facut parteneri de afaceri și, in plus, și-au rezolvat problema cazarii pe perioada estivala. Micul hotel pe care l-au cumparat…

- Cateva importante vedete de televiziune au pus mana de la mana și au cumparat un hotel in Vama Veche! Smiley& Gina Pistol, Radu Valcan& Adela Popescu și Razvan și Irina Fodor s-au facut parteneri de afaceri și, in plus, și-au rezolvat problema cazarii pe perioada estivala. Micul hotel pe care l-au cumparat…

- Irina Fodor se bucura de ascensiunea in cariera, fiind prezentatoarea a doua emisiuni de top – Chef la cuțite și America Express. Dupa ce a lipsit de acasa 2 luni pentru filmarile celui mai dur reality show din Romania, soția lui Razvan Fodor a simțit nevoia sa stea cat mai mult timp cu familia. In…

- America Express este plina de provocari dificile pentru toți concurenții. Dupa o etapa in care au fost separați, aceștia s-au reunit pentru a pleca intr-o noua cursa importanta. Ce anunț le-a dat Irina Fodor in careul de final.

- America Express, 17 decembrie 2023. In editia 37 difuzata duminica, 17 decembrie 2023, a emisiunii America Express sezonul 6, Irina Fodor a facut un anunt important! Mai exact, se schimba regulile in semifinala America Express, iar prezentatoare a explicat ce este „biletul de aur”, noul element surpriza…

- Irina Fodor a avut o surpriza pentru echipele ramase in competiția America Express - Drumul Soarelui. In ediția cu numarul 35 difuzata pe data de 12 decembrie 2023, concurenții au fost anunțați ca au de indeplinit o misiune in miezul nopții.

- Ediția din 1 decembrie 2023 de la America Express a adus in discuție vechi probleme intre echipe și a dat startul unor tensiuni care s-au conturat in trecut. Trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa.

- In ediția 25 din sezonul 6 America Express de pe 27 noiembrie 2023, trei echipe s-au calificat la primul joc de amuleta din al șaselea stage de pe Drumul Soarelui. Concurenții au avut parte de o situație neașteptata cand au ajuns la Irina Fodor.