Romania are 4 jucatoare calificate in turul doi la Australian Open, dupa ce Irina Begu a caștigat in mod dramatic partida cu franceza Oceane Dodin (85 WTA). Romanca a fost condusa cu 1-0 la seturi și a a salvat 3 mingi de meci, inainte de a reveni și a se califica in faza urmatoare la Melbourne, relateaza mediafax.

Irina Begu a avut nevoie de 2 ore și 37 de minute pentru a se impune cu 2-6, 7-5, 6-3, cu o excepționaa revenire pe finalul setului secund, cand a fost condusa cu 5-4 și 40-15.

Begu (64 WTA) a inceput greu, cedandu-și serviciul de trei ori consecutiv, in debutul meciului,…