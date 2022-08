Stiri pe aceeasi tema

Tenismanul australian Nick Kyrgios, finalist vara aceasta la Wimbledon, il va infrunta pe rusul Daniil Medvedev, liderul mondial, in runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.926.545 de dolari, dupa ce l-a invins, marti, pe argentinianul Sebastian Baez,…

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat facil, luni, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce a dispus de croata Donna Vekic cu 6-0, 6-2, anunța agerpres.

Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a castigat turneul WTA 250 de la Palermo, dotat cu premii totale de 203.024 euro, dupa ce a invins-o pe italianca Lucia Bronzetti, cu 6-2, 6-2.

Jucatoarea americana de baschet Brittney Griner, judecata in Rusia intr-un dosar controversat de droguri, avea prescris canabis medical in SUA pentru o problema cronica, au afirmat avocatii sportivei la proces, potrivit Reuters.

Jucatoarea australiana de tenis Ajla Tomljanovic s-a calificat pentru al doilea an consecutiv in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, gratie victoriei in trei seturi, 4-6, 6-4, 6-3, obtinuta luni in fata frantuzoaicei Alize Cornet.

Jucatoarea tunisiana de tenis Ons Jabeur, nr.2 mondial si a treia favorita, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o duminica in doua seturi, 7-6 (11-9), 6-4, pe belgianca Elise Mertens, favorita nr.24, in optimile de finala, informeaza…

Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko in trei seturi, cu 3-6, 6-1, 6-1, vineri, in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, potrivit Agepres.

Continua concedierile la Netflix, dupa scaderea numarului de abonati din trimestrul anterior, compania fiind deja la al doilea val de disponibilizari, scrie news.ro.