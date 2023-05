Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Irina Begu, locul 35 WTA si favorita 31, s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA de categorie 1000 de la Madrid. Begu s-a impus in fata rusoaicei Liudmila Samsonova, locul 18 WTA si cap de serie 14, scor 6-4, 6-4, dupa ce in primul set a fost condusa cu 3-0.…

- Indian Wells, primul turneu WTA 1000 al anului, și-a aflat structura, in aceasta dimineața. Romania are doua reprezentate la simplu, dar Irinei Begu și Soranei Cirstea li se poate adauga și Gabriela Ruse, care e in ultimul tur al calificarilor. Sorana Cirstea este pe jumatatea de tablou a liderului…