- Irina Begu, ultima sportiva din Romania ramasa in competiția feminina de simplu de la Roland Garros, a parasit vineri competiția, dupa ce a fost invinsa in doua seturi de sportiva ceha Karolina Muchova (43 WTA), in turul 3 al turneului parizian.

- Irina Begu s-a calificat spectaculos miercuri in turul 3 la Roland Garros, dupa o victorie in doua seturi in fata italiencei Sara Errani, 6-3, 6-0. Begu (32 ani, 27 WTA), cap de serie numarul 27, cu un as si sapte duble greseli in acest meci, a obtinut victoria dupa o ora si 13 minute in fata unei jucatoare…

- Trei fani au fost raniti si alte sapte persoane au fost arestate in timpul unor violente intre suporteri, inaintea finalei Ligii Europa, la Budapesta. In finala se intalnesc, de la ora 22.00, FC Sevilla si AS Roma.“Mai multe persoane s-au batut miercuri dupa-amiaza pe strazile din Budapesta, a precizat…

- Albaiulianca Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia, 24 de ani, nr. 232 WTA), una dintre jucatoarele care au reprezentat Romania saptamana aceasta la calificarile de la Roland Garros a descris intr-un interviu acordat „Gazetei Sporturilor” gandurile și senzațiile cu care a ramas dupa prima ei participare…

- Patru jucatoare din Romania au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului (28 mai – 11 iunie). Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Patricia Țig (a folosit regula clasamentului protejat) vor concura direct la competitia din Hexagon,…