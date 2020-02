Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu va juca, duminica, finala turneului ITF de la Cairo (Egipt), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, contra ucrainencei Lesia Turenko. Begu (29 ani, 118 WTA), a treia favorita, a dispus, sambata, de spaniola Aliona Bolsova Zadoinov (22 ani, 111 WTA), a doua…

- Cap de serie numarul 3, Irina Begu (118 WTA) s-a calificat, sâmbata, în finala turneului ITF de la Cairo (Egipt), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari.Begu a trecut în trei seturi de Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 111 WTA), favorita numarul doi a competiției, scor 6-2,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Cairo (Egipt), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a dispus de rusoaica Anastasia Gasanova cu 4-6, 6-3, 6-1. Begu (29 ani, 118 WTA), a treia favorita, s-a impus dupa o ora…

- ​Jucatoarea de tenis Irina Fetecau a câstigat, duminica, turneul ITF de la Nonthaburi (Thailanda), dupa ce Patricia Maria Tig a abandonat la finalul primului set, potrivit News.ro.Irina Fetecau a câstigat primul set, scor 6-3, iar apoi Patricia Maria Tig a decis sa abandoneze meciul…

- Perechea Nicholas David Ionel/Leandro Riedi (Romania/Elvetia), cap de serie numarul 5, au castigat finala probei de dublu juniori din cadrul turneului Australian Open potrivit news.ro.Ionel si Riedi au trecut in ultimul act de perechea Mikolaj Lorens/Karlis Ozolins (Polonia/Letonia), cap de…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a castigat, duminica, turneul de categorie Premier de la Brisbane, potrivit news.ro.Ea a invins-o, in finala, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5, pe americanca Madison Keys, locul 13 WTA si cap de serie numarul 8. Citește…

- Serena Williams, locul 10 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul de la Auckland, primul ei trofeu dupa ce a nascut o fetita, in septembrie 2017. Ea a revenit in competitii in martie 2018, potrivit news.ro.Americanca de 38 de ani a dispus in finala de compatrioata ei Jessica…

- Jucatoarea rusa Ekaterina Alexandrova, locul 42 WTA si favorita principala, a castigat, duminica, turneul de la Limoges, cu premii totale de 125.000 de dolari, anunța news.ro.Alexandrova a invins-o in finala pe sportiva din Belarus Aliaksandra Sasnovich, scor 6-1, 6-3. Citește și: Guvernul…