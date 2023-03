Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bara și Andreea Mitu au pierdut in fața rusoaicelor Sofia Lansere și Anastasia Tihonov, scor 6-3, 6-2, in finala probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Maribor (Slovenia), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari. Principalele favorite au obtinut victoria dupa o ora si 12 minute. Romancele…

- Sorana Cirstea a invins-o pe Caroline Garcia, scor 6-2, 6-3 și s-a calificat in turul 3 al turneului WTA 1000 de la Miami. A fost a doua victorie in numai o saptamana a sportivei noastre contra franțuzoaicei de pe locul 4 in lume. Sorana a inceput fulminant partida de la Miami și s-a distanțat la 5-0…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Andreea Mitu vor juca finala probei de dublu in turneul ITF de la Maribor (Slovenia), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, dupa ce a invins, vineri, cuplul Magali Kempen (Belgia)/Xania Knoll (Elvetia), cu 6-4, 6-3, in semifinale.Bara si Mitu au obtinut…

- Irina Bara a pierdut, joi, in optimile de finala ale probei de simplu in turneul ITF de la Maribor (Slovenia), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, dar s-a calificat in semifinale la dublu. Bara (28 ani, 197 WTA), cap de serie numarul sapte, a fost intrecuta in optimi de rusoaica Tatiana Prozorova…

- Irina Bara s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Maribor (Slovenia), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, miercuri, dupa 6-2, 7-5 cu turcoaica Pemra Ozgen. Bara (28 ani, 197 WTA), cap de serie numarul sapte, a avut nevoie de aproape doua ore de joc (1 h 50 min) pentru a…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells California , dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a reusit sa o invinga, marti, pe Caroline Garcia, numarul cinci mondial, cu 6 4, 4 6, 7 5, conform Agerpres.roCirstea…