Iridex a finalizat procesul de anvelopare și închidere definitivă a Depozitului de deșeuri Chiajna Societatea IRIDEX GROUP SRL aduce la cunoștința tuturor autoritaților interesate și cetațenilor Capitalei ca Depozitul de deșeuri Chiajna – obiectiv al Primariei Municipiului București, operat de IRIDEX GROUP SRL, a fost anvelopat și inchis definitiv, in totalitate. Primele celule care și-au atins capacitatea de depozitare – celulele 1-5 au fost inchise definitiv in decembrie 2017, iar celulele 6-7 au fost inchise definitiv in aceasta saptamana. Astfel, dupa aproximativ 22 ani de funcționare, Depozitul este inchis, anvelopat și asigura o securitate deplina in ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Szabo a pierdut procesul impotriva noastra in care a contestat masura concedierii din funcția de director al CSM București, a anunțat luni Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Potrivit primarului, decizia desfacerii contractului de munca a venit ca urmare a concluziilor Comisiei de Disciplina,…

- Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei, a anunțat pe pagina sa de socializare ca au ajuns in Portul Constanța primele 51 de autobuze electrice BMC Truck&Bus din cele 100 comandate pentru innoirea parcului auto al STB. „Am depus toate eforturile pentru ca bucureștenii sa poata circula cu autobuzele…

- Judecatorii Curtii de Apel Iasi au respins, miercuri, contestatia viceprimarului Cezar Baciu fata de decizia Tribunalului Iasi privind excluderea sa din Uniunea Salvati Romania, decizia fiind definitiva. "Respinge, ca fiind neintemeiat, apelul formulat de Baciu Cezar Alexandru, in privinta sentintei…

- Proiectul de lege pentru exploatarea energiei eoliene offshore a fost finalizat saptamana trecuta si a fost trimis in avizare interministeriala, iar primele centrale eoliene in Marea Neagra le-am putea avea in anul 2032, a declarat luni, la o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja,…

- Al 12-lea termen din procesul in care 9 polițiști sunt judecati pentru lipsire de libertate si tortura a durat, la Tribunalul Bucuresti, jumatate de ora. Luni a fost audiat un singur martor, coleg cu inculpatii. Cand a aflat ca se amana din nou cauza, fratele tanarului batut a izbucnit: „Judecati mai…

- O hala in care sunt depozitate deseuri si mase plastice, in localitatea Ungheni, judetul Mures a fost cuprinsa de flacari. Din primele informații, nu sunt victime, nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, informeaza observatornews.ro . Autoritatile au emis și un mesaj RO-Alert. Incendiul…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie si Belgia cred ca au descoperit cum mor celulele creierului in cazul bolii Alzheimer. Procesul a fost un mister si o sursa de dezbateri stiintifice timp de decenii. Echipa, care a punlicat un articol in acest sens, in revista Science, face legatura intre proteinele…

- Gino Iorgulescu a facut primele declarații, dupa ce instanța a incheiat procesul lui Mario Iorgulescu, in care este condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare. Șeful LPF este convins de nevinovația fiului sau și iși dorește sa se faca dreptate. De asemenea, acesta are un mesaj dur pentru cei care il…