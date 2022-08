Stiri pe aceeasi tema

- Vremea este foarte buna, septembrie fiind numita, de ceva timp, ”a patra luna a verii”, tarifele sunt mult mai mici și este și mai puțin aglomerat. Toate hotelurile de pe litoralul bulgaresc și-au micșorat tarifele cu cel puțin 25% dupa 24 – 27 august, iar in septembrie, prețurile fața de iulie sau…

- Primaria Mangalia va scoate pe traseu, incepand de luni, 1 august, autobuzele electrice achizitionate in cadrul unui proiect cu fonduri UE, care vor deservi, gratuit, transportul public in localitate, inclusiv in statiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun Olimp.Potrivit unui comunicat al…

- Primaria Mangalia va scoate pe traseu, incepand de luni, 1 august, autobuzele electrice achiziționate in cadrul unui proiect cu fonduri UE, care vor deservi, gratuit, transportul public in localitate, inclusiv in stațiunile Saturn, Venus, Cap-Aurora, Jupiter, Neptun-Olimp. Prin implementarea acestui…

- Turiștii care petrec vacanța la mare, in stațiunile administrate de Primaria Mangalia, vor fi scutiți de plata parcarii, respectiv de 3 lei/ora pentru autoturisme și de 5 lei/ora pentru autoutilitare. Decizia a fost luata, joi seara, de Primaria din Mangalia.„Am luat aceasta decizie, pentru a impulsiona…

- Consilierii locali din Mangalia, reuniti intr-o sedinta de indata, in cursul zilei de joi, au adoptat un proiect de hotarare, initiat de primarul Radu Cristian, care vizeaza suspendarea platii tarifului pentru utilizarea locurilor de parcare amenajate in oras si statiunile turistice Saturn, Venus, Cap…

- Primaria Mangalia a eliminat taxa de parcare in oras si statiunile turistice arondate - Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter si Neptun-Olimp, pana la sfarsitul actualului sezon estival, a informat, joi, administratia locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primaria Mangalia a transmis, printr-un comunicat de presa, ca, joi, consilierii locali au adoptat un proiect de hotarare, initiat de primarul Cristian Radu, care vizeaza suspendarea platii tarifului pentru utilizarea locurilor de parcare amenajate in oras si statiunile turistice Saturn, Venus, Cap…

- Eforie Nord a luat locul statiunii Mamaia in clasamentul zonelor preferate de romani pentru vacanta la Marea Neagra, potrivit unei analize realizate de un tur-operator. Astfel, cu o crestere de 30- a numarului de turisti in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2019, Eforie Nord conduce, in acest…