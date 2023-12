Stiri pe aceeasi tema

- ► Cele mai cautate destinații sunt stațiunile montane, balneare și destinațiile de turism rural din Romania, urmate de stațiunile de litoral și de munte din Bulgaria și de destinațiile de ski din Italia, Austria și Franța ► Luna decembrie aduce o campanie de reduceri tip early booking, cu discount-uri…

- In pragul unei noi ierni, Deutsche Welle a discutat cu ministrul energiei de la Chișinau , Victor Parlicov, despre lecția razboiului energetic și despre cum s-a schimbat situația in acest sector. Acum un an, Republica Moldova , la fel ca și intreaga Europa, intra intr-un adevarat razboi energetic…

- Cererea de vehicule electrice in Europa incetineste. Clientii asteapta modele accesibileDupa ani de crestere accelerata, vanzarile de vehicule electrice (EV) in Europa par sa intre intr-o zona de incetinire a cresterii, soferii asteptand modele mai ieftine si mai bune decat cele care sunt deja pe…

- Rezervoarele de gaz ale Romaniei, pline in proporție de 102%, reprezinta, totuși, doar rezerva tehnica, a explicat ministrul Energiei, Sebastian Burdujan. „Este rezerva tehnica, este supraplinul, ca atunci cand facem plinul la mașina și umplem pana la varf, pana la bușon”, a declarat Burduja, in cadrul…

- Franța va oferi un suport suplimentar de 300 milioane de euro pentru cetațenii Republicii Moldova, ca sa poata depași iarna care se apropie, a anunțat Catherine Colonna, ministra franceza pentru Europa și Afaceri Externe, in cadrul discursului sau de la Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova.…

- Grupul Volkswagen a livrat 2,34 milioane de vehicule in perioada in iulie-septembrie. In China, livrarile au scazut cu 5,8%, pana la 837.200 de unitati, a spus compania, alaturandu-se producatorilor auto germani rivali in raportarea unui declin trimestrial pe piata respectiva. Mercedes-Benz si BMW au…

- Pana pe 25 decembrie mai sunt fix 100 de zile, iar cei de la European Best Destinations, cel mai vizitat site de turism european, au realizat topul țarilor unde poți merge intr-o vacanța de neuitat cu ocazia Sarbatorilor de iarna, dar sa ai parte și de un targ de Craciun care sa-ți ofere o experiența…