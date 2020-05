Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a depasit Rusia si a ajuns vineri pe locul doi in lume, dupa Statele Unite, in ce priveste numarul de cazuri de infectie cu coronavirus. Ministerul brazilian al sanatatii a anuntat ca s-a inregistrat un total de 330.890 cazuri de infectie. Numarul total al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns…

- Statele Unite si-au anuntat intentia de a se retrage din tratatul international Cer Deschis, informeaza joi Reuters, citand oficiali care au dorit sa isi pastreze anonimatul. Decizia va intra in vigoare peste sase luni, iar motivul este ca Rusia a incalcat de mai multe ori prevederile acordului.…

- "Va fi posibila redeschiderea tuturor aeroporturilor incepand cu 3 iunie, cand vor fi din nou permise transferurile interregionale si internationale", a explicat Paola De Micheli in fata deputatilor, in timp ce peninsula iese treptat din cele doua luni de izolare impuse pentru a opri epidemia de…

- Rusia a inregistrat un nou record de cazuri la 24 de ore și a ajuns la un total de peste 220 de mii de infectari, ceea ce inseamna ca ocupa locul 3 in lume, cu cele mai multe contaminari dupa Statele Unite și Spania.

- Astfel, in total, sunt 4.014.436 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 in toata lumea, cei mai mulți fiind in Statele Unite – 1.322.163. Urmeaza Spania – 260.117, Italia – 217.185, Marea Britanie – 211.364 și Rusia, care s-a confruntat cu o adevarata explozie de cazuri și a ajuns, in cateva zile, la 187.859…

- Statele Unite nu au participat la intrunirea liderilor mondiali cu privire la criza pandemiei de coronavirus, organizata vineri prin teleconferinta de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), insa misiunea americana la Geneva a anuntat ca Washingtonul va continua sa conduca initiativele legate de…

- Rusia a criticat miercuri SUA pentru decizia lor de a-si suspenda finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in timp ce China au indemnat Statele Unite sa-si respecte obligatiile fata de OMS, informeaza EFE, AFP si Reuters. "Politicienii din aceasta tara (SUA) gasesc mereu vinovati:…

- Rusia este pregatita sa abordeze cu Statele Unite ale Americii subiectul rachetelor hipersonice in contextul stabilitatii strategice, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Serghei Lavrov a afirmat ca in urmatoarele zile…