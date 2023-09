Stiri pe aceeasi tema

- Negrescu raspunde atacurilor la Ciolacu și arata `cine a atacat proprietatea`Seria contrelor dintre social-democrați și liberali continua. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține ca in fapt adevarații ”atacatori” ai proprietații și sistemului fiscal din Romania sunt reprezentanții dreptei romanești…

- SUA intentioneaza sa plaseze soldati pe petroliere care tranziteaza Golful pentru a descuraja Iranul sa captureze aceste nave, a declarat joi un oficial american, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Au fost luate masuri... pentru a folosi echipe de securitate formate din puscasi marini si personal…

- O femeie a nascut pe strada, ajutata de echipajul de pe o ambulanta, dupa ce ar fi fost refuzata de Spitalul Urziceni, a scris, luni, pe Facebook, ambulantierul Marian Iordache. ‘Saptamana incepe cu o noua viata! In aceasta dimineata, in jurul orei 06,00, echipajul 97 al SAJ Ialomita, substatia Urziceni,…

- Autorul crimei din Baia de Fier a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul de 55 de ani a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Tribunalul Gorj a admis propunerea procurorilor. Suspectul este acuzat ca și-a ucis concubina cu 16 lovituri de cuțit. Victima era contabila…

- Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au efectuat o serie de percheziții domiciliare in județul Bacau intr-un dosar penal referitor la contrabanda…

- Marina americana s-a opus, miercuri, confiscarii de catre Iran a doua nave petroliere, in ape internationale, in largul Omanului, anunta, intr-un comunicat, Comandamentul Central al Fortelor navale americane.

- Forte iraniene au deschis focul asupra unuia dintre petroliere, dupa care au fugit, la sosirea unui distrugator al US Navy, se arata in comunicat. Iran tried to seize two oil tankers near the strategic Strait of Hormuz early Wednesday, firing shots at one of them, the US Navy says. — Global Defense…

Iranul a incercat sa captureze doua petroliere, miercuri, la intrarea in Golful Persic, dar tentativele au fost oprite prin mobilizarea de nave militare americane, anunta Fortele Navale din SUA, scrie Mediafax.