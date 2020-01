Tensiunile dintre Teheran si Washington au inregistrat o noua escaladare dupa asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis vineri intr-un atac american la Bagdad. Personaj carismatic si popular in Iran, generalul Soleimani era seful Fortei Al-Quds, unitatea de elita a Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii Islamice, si cu acest titlu arhitectul strategiei tarii in regiune.



Iranul a promis ca va razbuna moartea lui, printr-o "actiune militara", insa Trump a anuntat sambata ca va lovi 52 de tinte in Iran, "foarte repede si foarte dur", daca Republica Islamica…