Iranul relansează activitatea de îmbogăţire a uraniului Aceasta masura, dezvaluita de catre presedintele Hassan Rohani, intervine la o zi dupa expirarea unui ultimatum dat de Teheran partenerilor sai din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian sa-l ajute sa ocoleasca consecintele retragerii Statelor Unite din acest pact in 2018. Aceasta corespunde celei de a patra faze a planului reducerii angajamentelor iraniene in domeniul nuclear, lansat in mai ca o riposta fata de retragerea unilaterala americana.



Prin aceasta politica, Teheranul intentioneaza sa exercite presiuni asupra partenerilor sai care fac in continuare parte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

