Iranul pune gaz pe foc testând rachete de croazieră Iranul a efectuat, marți, exerciții militare ample, in sudul țarii, in care s-au testat rachete de croaziera. Acestea au loc in contextul tensiunilor cu privire la programul nuclear al țarii. Cel putin cinci rachete de croaziera au fost lansate. De asemenea, au fost testate drone de atac, anunța agentia semioficiala Tasnim, citata de Mediafax. Comandantul Fortelor Navale din cadrul Gardienilor Revolutiei, generalul Ali Reza Tangsiri, a declarat ca au fost simulate misiuni de contracarare a unor atacuri asupra coastelor Iranului, de la frontiera cu Irakul pana la Stramtoarea Hormuz. „Este vorba… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

