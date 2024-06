Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat noile prețuri la carburanți pentru maine, 5 mai. Astfel, un litru de benzina va costa cu 14 bani mai puțin decat astazi, iar prețul motorinei scade cu 10 bani.

- Petrom, liderul pieței carburanților din Romania, a ieftinit din nou motorina, vineri, astfel ca aceasta este acum cu 7 bani mai ieftina decat benzina, lucru rar, situația fiind, de obicei, invers. Prețul carburanților s-a modificat in aceasta saptamana de doua ori. Astfel, fața de sambata, cand motorina…

- Anul acesta, Romania se afla in topul destinațiilor spre care se va zbura de Paște, semn ca romanii din diaspora se intorc acasa pentru sarbatori. De asemenea, București este in topul orașelor preferate de aceștia. In privința tarifelor medii, prețurile zborurilor sunt similare celor de anul trecut,…

- Pretul mediu al unui litru de benzina continua sa creasca. Fata de luna trecuta, majorarea este de 3,2%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi intre 7 lei si 28 de bani, si 7 lei si 40 de bani. In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut cu 1 %. La pompa, motorina…

- Topul bugetelor militare Bugetele militare globale au atins un maxim istoric de 2,2 trilioane de dolari, potrivit datelor publicate de Institutul Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm (SIPRI), al optulea an consecutiv de creștere. Și este vorba despre anul 2022, estimandu-se ca in anul 2023…

- Cele mai multe comenzi vin din partea romanilor aflați in diaspora, unde oamenii, deși plecați din țara, vor sa se bucure in continuare de preparatele tradiționale. Printre cele mai populare este un sortiment abia lansat de o carmangerie din țara noastra. Este vorba despre berbecuț intreg, copt in afumatoare."Asta…

- Ema Uta radiaza de fericire! Luni, 1 aprilie 2024, omul de afaceri Alex Bodi a decis sa faca pasul cel mare, astfel ca a cerut-o pe cunoscuta make-up artista de la noi in casatorie. Iata cum arata, dar și cat valoreaza bijuteria pe care o poarta acum pe deget blondina!

- Angajații din sistemul sanitar vor ieși, azi, la protest in centrul Capitalei. Acțiunea, anunțata de Federația Solidaritatea Sanitara, este programata sa inceapa inainte de pranz, in Piața Victoriei. De la sediul Guvernului, participanții vor porni in marș spre ministerele Sanatații și Muncii, apoi…