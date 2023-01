Explozie intr-un bloc de locuinte! Locatari evacuati. Pagube materiale insemnate (GALERIE FOTO)

UPDATE Cel mai probabil, evenimentul s a produs din cauza fumatului in locuri neprotejate corespunzator in apropierea sistemului de incalzire pe butelie, folosit in dormitor .S au inregistrat pagube materiale insemnate… [citeste mai departe]