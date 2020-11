Iranul are de 12 ori mai mult uraniu îmbogățit decât îi era permis sub acordul nuclear din 2015 Iranul are în prezent de 12 ori mai mult uraniu îmbogațit decât îi era permis sub acordul nuclear iranian în 2015 cu puterile mondiale, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (IAEA) citata de BBC.



IAEA afirma ca stocul de uraniu slab îmbogațit al Iranului a ajuns luna aceasta la 2.442,9 kilograme.



Iranul insista ca programul sau nuclear urmarește exclusiv scopuri pașnice însa IAEA afirma ca explicația autoritaților iraniene pentru prezența materialului nuclear într-o locație nedeclarata &"nu este credibila&".



