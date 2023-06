Stiri pe aceeasi tema

- Iranul furnizeaza Rusiei materiale pentru construirea unei fabrici de drone la est de Moscova, in timp ce Kremlinul cauta sa se asigure de o aprovizionare constanta cu armament pentru invazia sa in curs in Ucraina, potrivit unei concluzii a serviciilor de informații americane publicate vineri de Casa…

- Franța este implicata in conflictul din Ucraina și nu este o țara neutra, prin urmare nu poate pretinde rolul de moderator al inițiativelor de pace, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agenția rusa de presa Interfax.„Nu am vazut sau auzit nicio declarație oficiala…

- Ucraina si aliatii sai intentioneaza sa organizeze un summit al liderilor de rang global care ar exclude Rusia, in scopul mobilizarii sustinerii pentru conditiile Kievului de oprire a razboiului, scrie The Wall Street Journal, citat de Mediafax.Planurile unei astfel de reuniuni, aflate in stadiul…

- Iranul este dispus sa cedeze Rusiei exploatarea si dezvoltarea in comun a altor zece zacaminte de petrol și gaze, a declarat ministrul iranian al petrolului, Javad Oudji, la o conferința de presa de la Teheran, dupa o intalnire cu o delegație rusa, condusa de vicepremierul rus Aleksandr Novak.Javad…

- SUA fac investiții noi in Romania. O fabrica de muniție va fi finanțata din banii americanilor, cu scopul direct de a produce cele necesare pentru susținerea razboiului din Ucraina.Industria romaneasca de muniție va fi revitalizata dupa ce un grup de oameni de afaceri americani a investit in compania…

- Moscova iși reaprovizioneaza trupele care lupta in Ucraina cu obuze de artilerie și alte muniții pe care le expediaza Teheranul prin Marea Caspica, potrivit unor oficiali din Orientul Mijlociu, citați de Wall Street Journal, in timp ce SUA și aliații lor incearca sa intrerupa cooperarea dintre Moscova…

- In timp ce tranșeele din Ucraina continua sa fie blocate in lupta, la mii de kilometri de acolo mai multe țari discuta detaliile unei medieri care poate duce la pace. Joi, la Beijing, președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului sau chinez, Xi Jinping, sa-și foloseasca poziția și sa medieze…

- Suntem in ziua 407 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Zelenski sugereaza pentru prima data ca trupele ucrainene s-ar putea retrage din Bahmut, in timp ce premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat in fața jurnaliștilor ca atacul asupra Ucrainei este inceputul sfarșitului pentru o…