Iranul anunță exerciții cu drone "la scară largă" Armata iraniana intenționeaza sa desfașoare marți o operațiune de instruire &"comuna și la scara larga&" cu drone care implica mai multe ramuri militare și care urmeaza sa aiba loc în principal în centrul țarii, a declarat luni agenția oficiala iraniana Irna, citata de AFP.



Acest exercițiu de doua zile ar trebui sa implice &"sute de drone operaționale ale forțelor armate terestre, aeriene și marine din provincia Semnan și din diferite regiuni&" ale țarii, a spus Irna.



Aceste drone fabricate în Iran trebuie sa efectueze simulari de &"lupta, supraveghere, recunoaștere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va riposta la "orice acțiune a dușmanului", a avertizat sâmbata șeful Gardienilor Revoluției, armata ideologica a Iranului, pe fondul tensiunilor în creștere cu Statele Unite, scrie AFP."Suntem aici astazi pentru a ne asigura de puterea noastra navala împotriva…

- Iranul in acuza pe președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, ca incearca sa gaseasca un pretext de razboi pentru a declanșa un conflict militar. „In loc sa combata pandemia in SUA, Donald Trump si anturajul acestuia risipesc miliarde pentru zboruri ale avioanelor B-52 si pentru trimiterea fortelor…

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif l-a acuzat joi pe președintele american Donald Trump ca a încercat sa fabrice „un pretext” pentru a începe „un razboi”, când tensiunile dintre cei doi dușmani cresc din nou, potrivit AFP.Zarif a facut aceste…

- Iranul va riposta "puternic si masiv" la orice atac al Israelului, avertizeaza Administratia de la Teheran, in contextul in care un submarin militar israelian se indreapta spre Golful Persic. "Israelul trebuie sa stie ca reactia noastra la agresiunile asupra securitatii nationale va fi puternica…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP,…

- Armata SUA își continua retragerea din Afganistan, unde președintele Donald Trump vrea sa lase doar 2.500 de soldați pâna la mijlocul lunii ianuarie, a declarat miercuri oficialul de la Pentagon, potrivit AFP.Americanii au intervenit în Afganistan în 2001, a reamintit…

- Statele Unite au anuntat miercuri un nou pachet de sanctiuni impotriva Iranului, inclusiv a unei fundatii controlate de liderul suprem de la Teheran, ayatollahul Ali Khamenei, transmite Reuters. Sanctiunile impuse de Departamentul Trezoreriei SUA sunt cele mai recente actiuni din campania de 'presiune…