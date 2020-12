Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul disident iranian Ruhollah Zam, care a fost condamnat pentru instigare la violenta in timpul protestelor antiguvernamentale din 2017, a fost executat sambata, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters.Curtea Suprema a Iranului a confirmat marti condamnarea la moarte a lui…

- Jurnalistul disident iranian Ruhollah Zam, care a fost condamnat pentru instigare la violenta in timpul protestelor antiguvernamentale din 2017, a fost executat sambata, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Curtea Suprema a Iranului a confirmat marti condamnarea la moarte a lui…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat vineri Consiliul de Securitate al ONU ca ridicarea sanctiunilor ONU la adresa Iranului, convenita in temeiul acordului nuclear din 2015, va continua si dupa 20 septembrie, data la care Statele Unite doresc ca acestea sa fie reimpuse, transmite Reuters,…

