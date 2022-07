Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a avertizat joi Washingtonul si pe aliatii acestuia din Orientul Mijlociu cu privire la orice tentativa de destabilizare in regiune, dupa incheierea unui parteneriat strategic israeliano-american care sa contracareze Teheranul, informeaza AFP.

- Statele Unite vor consolida relatiile bilaterale cu Israelul si vor intensifica angajamentele in favoarea pacii si securitatii regionale, a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu premierul israelian interimar, Yair Lapid. Fii la curent…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va anunta, in cursul turneului in Orientul Mijlociu, un plan de asistenta in valoare de 100 de milioane de dolari pentru spitalele palestiniene din Ierusalimul de Est, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com. Fii la curent…

- ”Sute de zboruri anulate sau intarziate ore in sir, incertitudine si intrebari ramase fara raspuns: asa arata atmosfera generala din aeroporturile din intreaga lume in plin sezon estival. Fie ca este vorba despre lipsa de personal, de overbooking sau de probleme tehnice, companiile aeriene, indiferent…

- “In anul 2021, au fost realizate exporturi definitive de produse militare in valoare totala de 177 milioane euro, din care 109 milioane euro au fost efectuate prin licente individuale, iar 67 milioane euro prin licente globale. Comparativ, in anul 2020, s-au inregistrat exporturi definitive de produse…

- Israelul si Emiratele Arabe Unite au incheiat marti un acord de liber schimb istoric, de mai multe miliarde de dolari, cel mai recent produs al acordului de normalizare a relatiilor celor doua tari convenit in 2020, cunoscut sub numele de Acordurile Avraam, transmite Reuters. Fii la curent…

- Iranul detine unele dintre cele mai mari rezerve de gaze din lume, urmarite de Oman, in speranta de a alimenta industriile consumatoare de energie si fabricile de export de gaze naturale lichefiate (GNL). IRNA a scris ca acordul de relansare a proiectului a fost convenit in timpul unei calatorii in…

- Tara noastra are patru ambasadori noi. Decizia a fost luata la sedinta Guvernului. Viorel Ursu a fost desemnat ambasador al Moldovei in Statele Unite ale Americii. El a activat anterior la Fundatia Soros.