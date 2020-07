Stiri pe aceeasi tema

- Cearta pe aeroportul din Chisinau. Mai multi pasageri care au cumparat bilete de avion spre Federatia Rusa nu au fost lasati sa urce la bord, iar aeronava a decolat spre destinatie doar cu un singur pasager.

- Statele Unite ale Americii au condamnat marti noua lege chineza privind securitatea in Hong Kong, act normativ considerat o incalcare a angajamentelor internationale ale Beijingului, si au promis ca vor continua masurile dure ''impotriva acelora care inabusa libertatea si autonomia Hong Kong-ului'',…

- Iranul este pregatit sa inceapa un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul isi cere scuze pentru retragerea unilaterala din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si plateste despagubiri, a anuntat miercuri presedintele iranian Hassan Rohani, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Noi…

- Iranul ar accepta un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul ar prezenta scuze pentru retragerea unilaterala din acordul nuclear semnat in 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele american Donald…

- Iranul ar accepta un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul ar prezenta scuze pentru retragerea unilaterala din acordul nuclear semnat in 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat preluat de Reuters. Presedintele american Donald Trump a…

- Washingtonul si Teheranul si-au adresat invective pe Twitter pe tema unui schimb de detinuti ”fara conditii prelabile” - propus de Iran, o oferta pe care Statele Unite au ironizat-o provocandu-i pe iranieni sa trimita un avion cu scopul de a-si lua inapoi 11 cetateni pe care vrea sa-i expuleze, relateaza…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a apreciat miercuri ca Statele Unite au facut o ”greseala stupida” iesind din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si a amenintat cu conscinte grave in cazul in care aliatii lor accepta sa prelungeasca embargoul asupra armamentului impus Teheranului,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani indeamna fortele armate la mentinerea stabilitatii in regiune si la atentie fata de ”provocari”, pe fondul unei escaladari in razboiul declaratiilor intre Iran si Statele Unite, relateaza ReutersComandantul Gardienilor Revolutiei a avertizat joi ca Iranul…