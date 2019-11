Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a desfacut nucleul acestui reactor nuclear pentru a lipi o parte din el cu ciment, dupa cum preconiza acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si grupul 5+1 (SUA, Franta, Marea Britanie, Rusia, China si Germania).Acest acord, din care SUA s-au retras unilateral in mai 2018,…

- Iranul a desfacut nucleul acestui reactor nuclear pentru a lipi o parte din el cu ciment, dupa cum preconiza acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si grupul 5+1 (SUA, Franta, Marea Britanie, Rusia, China si Germania), citeaza Agerpres. Acest acord, din care SUA s-au retras unilateral…

- Bomba atomica reprezinta ”o amenintare pentru omenire”, a declarat miercuri la Teheran ayatollahul Ali Khamenei. Liderul spiritual iranian reitereaza astfel pozitia conform careia fabricarea si utilizarea armei nucleare sunt contrare invataturilor islamului, relateaza Agerpres. ”Chiar daca am fi putut…

- Teheranul a atribuit Washingtonului responsabilitatea pentru esecul dialogului intre Iran si SUA in marja Adunarii Generale a Natiunilor Unite la New York, informeaza luni AFP. 'Responsabilitatea absentei dialogului la New York revine direct guvernului american', a declarat duminica…

- Directorul general interimar al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruța, va merge duminica la Teheran, unde va avea o întâlnire cu mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, a anunțat vineri un purtator de cuvânt al instituției, potrivit Reuters,…

- Teheranul a anunțat ca, incepand din 6 septembrie, iși reia in totalitate programul de cercetare și dezvoltare in domeniul nuclear. El pune astfel in aplicare avertismentul recent prin care anunța ca va lua noi masuri in lipsa unor progrese in plan diplomatic și in ciuda eforturilor de mediere desfașurate…

- Iranul va începe de vineri sa dezvolte centrifuge care sa permita accelerarea procesului de îmbogațire a uraniului, a declarat președintele Hassan Rouhani, adaugând ca acest al treilea pas în sensul reducerii angajamentelor asumate de Teheran prin Acordul atomic va avea un "efect…

- ''Inteleg cum se desfasoara lucrurile in locuri unde stiinta si tehnologia se intrepatrund adesea cu sectorul militar'', a spus Rafael Grossi intr-un interviu acordat marti agentiei DPA. El s-a alaturat Ministerului de Externe argentinian in perioada tranzitiei la democratie din anii '80. Armata…