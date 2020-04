Stiri pe aceeasi tema

- Gardienii Revolutiei - armata de elita a Iranului - au anuntat miercuri lansarea "cu succes" a primului satelit militar iranian, in timp ce Washingtonul acuza Teheranul ca doreste sa-si consolideze competentele in domeniul rachetelor balistice prin intermediul lansarilor de sateliti, potrivit AFP.Satelitul,…

- Statele Unite au prelungit derogarea anumitor proiecte in domeniul neproliferarii nucleare legate de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian care autorizeaza Rusia, China si statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa continue cooperarea cu Iranul, a anuntat Departamentul de Stat,…

- Uniunea Europeana, China si Rusia au continuat miercuri, la Viena, discutiile pentru gasirea unui teren de intelegere cu Iranul asupra programului sau nuclear, in cadrul primei lor reuniuni dupa lansarea unei proceduri impotriva Teheranului, acuzat ca a incalcat acordul din 2015, informeaza AFP."Au…

- Dupa asasinarea generalului Qassem Soleimani, presedintele rus Vladimir Putin mizeaza si mai mult pe stabilirea unui parteneriat militar cu regimul islamist de la Teheran, in acord cu politica sa de valorificare a haosului, afirma un expert iranian.

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a declarat joi, în timpul primei sale vizite în Arabia Saudita dupa uciderea generalului iranian Qasem Soleimani, ca masurile de „descurajare” luate de Washington si de aliatul sau din Golful Persic fata de „amenintarile Iranului”…

- Un militar din cadrul Gardienilor Revolutiei din Iran a fost ucis intr-un atac cu rachete produs marti in Siria, informeaza agentia de presa Fars.Potrivit unor surse militare, atacul cu rachete a avut loc in regiunea siriana Alep, conform Mediafax.ro. Citește și: Ultima ora! Un alt…

- Afirmatiile lui Donald Trump dupa replica Iranului la uciderea generalului Soleimani, cum ca nu ar fi existat nicio victima in randul oldatilor americani, sunt contrazise acum de oficiali americani care spun ca urmare bombardamentului de la bazele militare americane au rezultat 34 de soldati raniti,…

- Treizeci si patru de militari americani au suferit leziuni cerebrale in urma atacului de la 8 ianuarie cu 22 de rachete al Gardienilor Revolutiei vizand baza aeriana Ain al-Assad in care se aflau, in Irak, un bilant in crestere care a irupt in campania prezidentiala americana, dupa ce Donald Trump a…