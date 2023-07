Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a incercat sa captureze doua petroliere, miercuri, la intrarea in Golful Persic, dar tentativele au fost oprite prin mobilizarea de nave militare americane, anunta Fortele Navale din SUA, scrie Mediafax. CITESTE SI Victor Ponta a explodat in scandalul Sorana Cirstea: Sunt total scarbit…

- Francezul, detinatorul „Balonului de aur”, a ajuns in Arabia Saudita in urma unui transfer gratuit, dupa ce i s-a terminat contractul cu Real Madrid. Benzema a fost mult timp asociat cu o mutare pe bani multi in Orientul Mijlociu si si-a luat adio de la Real Madrid marti. El a fost prezentat acum ca…

- Iranul a testat cu succes joi o racheta balistica cu raza de acțiune de 2.000 km, a anunțat presa de stat iraniana, citata de Reuters, la doua zile dupa ce șeful forțelor armate israeliene a evocat perspectiva unor „acțiuni” impotriva Teheranului din cauza programului sau nuclear.Iranul, care are…

- Aceasta decizie – ale careei detalii urmeaza sa fie facute publice in urmatoarele zile de catre Pentagon – se vrea un raspuns la confiscarea de catre Iran a unor nave comerciale in zona. Iran seized a second oil tanker in a week in Gulf waters, the US Navy said, the latest escalation in a series of…

- In prezent, in Orientul Mijlociu au loc evoluții interesante, deoarece Iranul a inceput sa blocheze selectiv Strimtoarea Ormuz, creind o problema pentru petrolierele care transporta combustibil pentru țarile occidentale. Potrivit relatarilor presei straine, Iranul desfașoara aceste acțiuni cu sprijinul…

- Autoritatile navale iraniene au capturat un petrolier din Insulele Marshall, intr-un incident produs joi in Golful Oman, anunta Fortele Navale americane, cerand eliberarea imediata a vasului.

- Autoritatile navale iraniene au capturat un petrolier din Insulele Marshall, intr-un incident produs joi in Golful Oman, anunta Fortele Navale americane, cerand eliberarea imediata a vasului."Pe 27 aprilie, petrolierul Advantage Sweet, sub pavilionul Insulelor Marshall, a fost capturat de echipaje…

- Egiptul „a planuit in secret sa furnizeze Rusiei 40.000 de rachete”, arata documentele americane care au facut obiectul unor scurgeri de informații, noteaza Sky News. Detalii continua sa iasa la iveala dintr-o serie de documente extrem de confidențiale ale serviciilor secrete americane, care au fost…