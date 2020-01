Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a lansat, in cursul nopții de marți spre miercuri, un atac pe scara larga impotriva forțelor americane din Irak, potrivit purtatorului de cuvant al Pentagonului, precizand ca Teheranul a lansat zeci de rachete balistice spre cel puțin doua baze unde sunt prezente trupe americane, conform Mediafax.Cum…

- Cel puțin 13 rachete au lovit, in noaptea de marți spre miercuri, baza aeriana Ain Al-Asad și baza miliara din Erbil, din vestul Irakului. Atacul a fost inițiat de pe teritoriul Iranului, iar rachetele folosite sunt balistice. Teheranul a revendicat atacul și a transmis ca este riposta pentru uciderea…

- Un barbat saudit a ucis doua persoane intr-un incident armat survenit vineri la baza aeronavala Pensacola din Florida, autorul fiind impuscat mortal de politie, transmit AFP si dpa.Guvernatorul statului Florida, Ron Desantis, a confirmat ca autorul era membru al fortelor aeriene saudite, informeaza…

- Președintele american Donald Trump a decis grațierea a doi militari acuzați de crime de razboi și i-a redat gradul unui al treilea, ignorând astfel sfaturile oferite de Pentagon, relateaza postul CNN, citat de Mediafax.Secretarul american al Apararii, Mark Esper, și alți oficiali din cadrul…

- Pentagonul a dezvaluit miercuri mai multe detalii despre operatiunea de la sfarsitul saptamanii trecute in care a murit liderul gruparii jihadiste Stat Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, inclusiv o inregistrare video declasificata in care se poate vedea intrarea trupelor speciale americane in incinta…

- Pana la urma, soarta lui Eugen Țurcanu, directorul Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA) din cadrul Primariei Botoșani, se afla in mainile prefectului județului, Dan Șlincu.

- Tirul armatei turce a fost indreptat in directia trupelor americane din apropierea orasului Kobane din nordul Siriei. Informatia a fost comunicata de un purtator de cuvant al Pentagonului, care a adaugat ca nimeni nu a fost ranit.

- Trupe americane s-au aflat vineri sub tirul armatei turce in apropierea orasului Kobane din nordul Siriei, a anuntat un purtator de cuvant al Pentagonului, capitanul Brook DeWalt, potrivit AFP. Tirurile de artilerie nu au facut raniti printre soldatii americani, a precizat intr-un comunicat…