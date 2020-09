Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a trimis o scrisoare celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, acuzand Iranul ca nu respecta acordul nuclear. In teorie, aceasta scrisoare lanseaza un proces de 30 de zile care ar putea conduce la reintroducerea sanctiunilor, chiar daca puteri majore, cum este Rusia, resping…

- Statele Unite nu au dreptul sa declanseze mecanismul de reimpunere a tuturor sanctiunilor ONU cu privire la Iran, sustine ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif intr-o scrisoare adresata Natiunilor Unite in care solicita membrilor Consiliului de Securitate sa respinga initiativa Washingtonului,…

- Statele Unite au cerut ONU joi, in mod oficial, initierea unei proceduri controversate si cu rezultat incert prin care sa se restabileasca sanctiunile internationale impotriva Iranului, pe care il acuza ca a incalcat acordul nuclear din 2015, transmite AFP. Seful diplomatiei americane…

- Donald Trump a anuntat miercuri ca Statele Unite vor activa o procedura controversata la Natiunile Unite pentru a restabili toate sanctiunile internationale impotriva Iranului, relateaza AFP, preluat de Agerpres. ”Astazi i-am cerut secretarului de stat Mike Pompeo sa anunte Consiliul de Securitate al…

- Statele Unite vor incerca sa restabileasca sanctiuni impuse de ONU Iranului in cazul in care expira embargoul international asupra armamentului impus Teheranului, anunta secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pompeo a confirmat, intr-o audiere in Senat, ca…

- Statele Unite au facut cunoscut luni ca au discutat cu Rusia despre posibilitatea unei reuniuni intre liderii celor cinci tari membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, o dorinta a presedintelui rus, Vladimir Putin, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si omologul sau…