Iran s-a calificat pentru a treia oară consecutiv la Cupa Mondială de fotbal ​Selecționata Iranului a obținut joi calificarea la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal, dupa ce a învins acasa, cu scorul de 1-0, reprezentativa Irakului, în preliminariile asiatice ale competitiei.



Unicul gol al partidei a fost înscris de Taremi, în minutul 48.



Cu trei etape înainte de finalul grupelor preliminare, Iran este lider în clasamentul grupei A, cu 19 puncte, în timp ce echipa de pe locul 3, care duce în turul patru al calificarilor, are 9 puncte, astfel ca nu mai poate depasi liderul.

