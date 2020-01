Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu va incerca niciodata sa obtina arme nucleare, indiferent de acordul in domeniul nuclear, a declarat miercuri presedintele Hassan Rouhani, cerandu-le puterilor europene sa evite greseala Washingtonului de a incalca pactul incheiat in 2015 cu Teheranul, transmite Reuters. 'Noi nu am cautat…

- Un comandant al Gardienilor Revolutiei a declarat ca Iranul va recurge la o 'razbunare si mai dura' dupa ce Teheranul a lansat atacuri cu rachete asupra unor tinte in Irak, ca represalii pentru uciderea, la sfarsitul saptamanii trecute, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, informeaza joi…

- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters, potrivit Agerpres."Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem…

- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters. "Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti sa incheiem unul.…

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…

- Cotatia aurului a urcat ieri la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, iar uncia de paladiu a atins un nivel record de peste 2.000 de dolari, pe masura ce investitorii s-au indreptat spre protectia oferita de metalul galben, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre SUA si Iran, a transmis agentia…