- O mitraliera controlata prin satelit cu asistența unei "inteligențe artificiale" a fost folosita pentru asasinarea fizicianului iranian considerat unul dintre parinții programului nuclear ar republicii islamice, a afirmat duminica comandantul adjunct al Gardienilor Revoluției, potrivit AFP.Mohsen…

- Un inalt responsabil saudit a respins marti acuzatiile sefului diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, care au sugerat ca regatul saudit ar fi jucat un rol in asasinarea unui eminent fizician nuclear iranian saptamana trecuta, noteaza AFP preluat de agerpres. Mohsen Fakhrizadeh a fost ucis vineri…

- Un inalt responsabil saudit a respins marti acuzatiile sefului diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, care au sugerat ca regatul saudit ar fi jucat un rol in asasinarea unui eminent fizician nuclear iranian saptamana trecuta, noteaza AFP. Mohsen Fakhrizadeh a fost ucis vineri intr-un atac in apropiere…

- Un jurnalist iranian cunoscut pentru comentariile sale acide la adresa Israelului propune lansarea unui atac asupra orasului Haifa, de la Marea Mediterana, in cazul in care se adevereste ca statul evreu este implicat in asasinarea omului de stiinta Mohsen Fakhrizadeh.

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a promis sambata razbunare pentru asasinarea principalului om de stiinta din domeniul nuclear, despre care Israelul si Occidentul credeau ca este arhitectului programului secret nuclear iranian, relateaza Reuters. Ayatollahul Ali Khamenei, principala autoritate…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a promis sambata razbunare pentru asasinarea principalului om de stiinta din domeniul nuclear, despre care Israelul si Occidentul credeau ca este arhitectului programului secret nuclear iranian, relateaza Reuters.

- Presedintele Iranului a acuzat sambata Israelul ca a asasinat un proeminent om de stiinta iranian suspectat de multa vreme ca ar fi creierul unui program nuclear secret, informeaza televiziunea de stat, citata de Reuters si AFP. Conducatorii militari si religiosi au amenintat vineri cu…

- Un eminent om de stiinta iranian in domeniul nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, a fost asasinat vineri in apropiere de Teheran, au relatat media de stat iraniene, iar ulterior si Ministerul Apararii iranian a confirmat informatia, potrivit Reuters, EFE si AFP. Fakhrizadeh a decedat la spital,…