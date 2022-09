Stiri pe aceeasi tema

- Fiica fostului presedinte Akbar Hashemi Rafsanjani a fost arestata marti, la Teheran, sub acuzatia de incitare a locuitorilor la proteste pe fondul revoltei pe care a provocat-o in Iran moartea tinerei Mahsa Amini, transmite agerpres.ro.

- Moartea, la 16 septembrie, a tinerei Mahsa Amini, dupa ce a fost arestata de „poliția moralei” din Iran, a declanșat un val de indignare și furie in toata țara. Au avut loc demonstrații și greve in capitala Teheran, Mashhad, Rasht și in regiunile kurde ale țarii. Forțele de securitate au raspuns in…

- Elena Basescu este o mama tare fericita. Fiica lui Traian Basescu are 3 copii din 2 relații diferite și este extrem de mandra de cei mici. Astazi, Sofia, fiica ei cea mare, a implinit 9 ani. Cum arata nepoata fostului președinte al Romaniei.

- Elena Basescu a fost mereu extrem de atenta cu felul in care arata, și a incercat sa se mențina, de fiecare data, in cea mai buna forma. Transformarea prin care a trecut vedeta. Cat de mult a slabit fiica fostului președinte al Romaniei.

- Elena Basescu, in varsta de 42 de ani, a postat pe contul de socializare imagini realizate seara, la malul marii, alaturi de doi dintre copiii sai. Transformarea fizica de acre a avut parte in ultima vreme a atras atenția tuturor. In cele mai recente fotografii postate de pe litoral, unde se afla alaturi…

- Fiica fostului presedinte iranian Akbar Hashemi Rafsanjani a fost inculpata de activitati de propaganda impotriva Iranului si de blasfemie, a anuntat duminica justitia din aceasta tara, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fiica fostului presedinte iranian Akbar Hashemi Rafsanjani a fost inculpata de activitati de propaganda impotriva Iranului si de blasfemie, a anuntat duminica justitia din aceasta tara, informeaza AFP.