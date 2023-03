Stiri pe aceeasi tema

- Seful autoritatii judiciare din Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, a anuntat luni ca 22.000 de persoane arestate in timpul protestelor antiguvernamentale au fost amnistiate, transmite Reuters, care citeaza agentia de presa oficiala iraniana IRNA.

- Mediterranean, o organizație care se ocupa de salvarea migranților de pe mare, a anunțat pe Twitter ca, potrivit mai multor surse, o ambarcațiune care se indrepta spre Italia s-a rasturnat duminica dimineața din cauza condițiilor meteorologice la aproximativ 180 km nord-vest de Benghazi, Libia, potrivit…

- Zeci de persoane au fost retinute vineri de politie in Rusia pentru actiuni de comemorare la implinirea unui an de la invazia rusa in Ucraina, in unele cazuri fiind vorba despre persoane care doar au depus flori, a declarat vineri un grup pentru drepturile omului, relateaza Reuters. Autoritatile ruse…

- Misiunea NATO in Kosovo, KFOR, a refuzat cererea guvernului Serbiei de a trimite pana la 1.000 de militari si politisti in Kosovo in urma unui val de ciocniri intre sarbi si autoritatile din Kosovo, a declarat duminica presedintele Aleksandar Vucic, transmite Reuters. ‘Ei (KFOR) au raspuns ca nu este…

- Un incendiu izbucnit vineri intr-un camin de batrani care functiona ilegal in orasul rus Kemerovo, in regiunea Siberia de Vest, a ucis 20 de persoane, au anuntat sambata serviciile de urgenta citate de agentia TASS, preluata de Reuters. 'La locul incendiului, salvatorii continua sa caute printre daramaturi,…

- Un barbat inarmat a ucis vineri cel puțin trei persoane la un centru cultural kurd și la o cafenea kurda din apropiere, in centrul Parisului, provocand proteste violente pe strazile din apropiere la caderea nopții. Polițiștii au tras cu gaze lacrimogene pentru a liniști o mulțime furioasa in Paris,…