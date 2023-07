Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul irakian Mohamed Shia al-Soudani a ordonat joi expulzarea ambasadoarei Suediei la Bagdad, inaintea unei adunari la Stockholm la care un barbat anuntase ca va da foc unui exemplar al Coranului si drapelului irakian, transmite AFP. Prim-ministrul irakian i-a ‘cerut ambasadoarei suedeze la…

- Sute de protestatari au luat cu asalt Ambasada Suediei din centrul Bagdadului, in primele ore ale diminetii de joi, escaladand zidurile acesteia si dandu-i foc in semn de protest fata de arderea unui Coran in Suedia, un eveniment care a fost autorizat sa aiba loc joi, la Stockholm, in fata ambasadei…

- Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu omologul suedez, Tobias Billstrom. Pe masura ce Suedia se apropie de finalul mandatului sau de președinție a Consiliului Uniunii Europene, ministrul Nicu Popescu i-a mulțumit omologului sau pentru tot sprijinul acordat țarii…

- Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters. “Ne-am indeplinit toate angajamentele”, a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din statele…