Irak: O bază aeriană din Bagdad a fost atacată cu rachete Un atac cu rachete a avut drept tinta, sambata seara, o baza aeriana din Irak in care sunt prezente trupe ale coalitiei conduse de SUA, au anuntat forte de securitate irakiene si un oficial al coalitiei, transmite AFP. Rachetele lansate din nordul Bagdadului nu au produse pagube bazei Taji, situata tot in nordul capitalei, conform informatiilor furnizate de fortele irakiene. Un oficial al coalitiei militare a spus ca proiectilele au cazut in afara zonei in care se afla trupele coalitiei. Acesta este al treilea atac intr-o saptamana in care sunt vizati soldati sau diplomati americani. Luni, doua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

